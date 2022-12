Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist im Hallenbad; Einbruch; Brand

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Kollision beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Dienstagmorgen auf der L 1150 zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 7.30 Uhr war eine 46-Jährige mit einem Toyota auf der Landesstraße von Esslingen herkommend unterwegs. An der Einmündung "Weißer Stein" wollte sie nach links in Richtung L 1201 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 58 Jahre alten Frau. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten beide Fahrerinnen einen Schock. Zur genaueren Untersuchung wurden sie vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An ihren Fahrzeugen, die in der Folge abgeschleppt werden mussten, war jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Exhibitionist in Hallenbad aufgetreten

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag in der Frauendusche des Hallenbades in der Mühlstraße selbst befriedigt. Wie der Polizei erst am Dienstag gemeldet wurde, folgte der Mann in der Zeit zwischen 17.10 Uhr und 17.45 Uhr zwei Mädchen in die Frauendusche, entblößte sich dort vor diesen und onanierte. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (sm)

Ostfildern (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Schillerstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Den ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein Unbekannter kurz nach fünf Uhr über ein Fenster Zutritt ins Innere, brach dort einen Automaten auf und stahl Bargeld daraus. Der Polizeiposten Ostfildern hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nürtingen (ES): Kind von Rettungswagen erfasst (Zeugenaufruf)

Ein Kind ist am Dienstagmorgen auf der Bahnhofstraße von einem Rettungswagen erfasst und dabei leicht verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr der 23 Jahre alte Lenker des Rettungsfahrzeugs mit Blaulicht und Einsatzhorn die Bahnhofstraße in Richtung Busbahnhof. Bei der Fußgängerfurt auf Höhe der Frickenhäuser Straße rannte ein Achtjähriger von rechts auf die Fahrbahn, offenbar um diese zu überqueren. Trotz einer Vollbremsung des 23-jährigen Fahrers stieß der Rettungswagen mit dem Jungen zusammen, der dadurch zu Fall kam. Die erlittenen Verletzungen des Kindes wurden im Anschluss im Krankenhaus ambulant versorgt. Am Einsatzfahrzeug war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Maschine in Brand geraten

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagmittag, gegen 12.25 Uhr, zur Produktionshalle eines Unternehmens in der Kirchheimer Straße ausgerückt. Dort war in einer mehrere Meter hohen, computergesteuerten Tiefbohrmaschine Feuer ausgebrochen, was eine erhebliche Rauchentwicklung verursachte. Im Zuge des Löscheinsatzes der Feuerwehr, die mit Kräften der Abteilungen Kirchheim, Weilheim, Dettingen und Owen vor Ort war, musste die Kirchheimer Straße zeitweise voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der an der Maschine entstandene Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Produktionshalle selbst wurde durch Rauchgasniederschlag verunreinigt. (mr)

