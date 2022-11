Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Untertorstraße/Josef-Bosch-Straße

Radolfzell (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Kreuzung Untertorstraße/Josef-Bosch-Straße ein Unfall ereignet. Ein 59-jähriger VW Amarok-Fahrer war auf der Untertorstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf der Kreuzung zur Josef-Bosch-Straße stieß der VW mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Cupra eines 77 Jahre alten Mannes zusammen. Der 77-Jährige musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst kurzzeitig betreut werden, eine Aufnahme in eine Klinik war jedoch nicht erforderlich. Am Seat entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell