Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Dietingen, Lkrs. RW) Linke Spur zu schmal für Transporter

Dietingen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der A81 in Richtung Stuttgart gekommen, weil ein Transporterfahrer innerhalb eines Baustellenabschnitts zwischen Rottweil und Oberndorf einen Lastwagen touchierte. Der 24-jährige Fahrer des Ford Transit war gegen 11 Uhr auf der linken Spur unterwegs und überholte einen Lastwagen mit Sattelauflieger eines 34-Jährigen. Da die abgetrennte Überholspur auf Fahrzeuge mit einer maximalen Breite von 2,10 Metern an der dortigen Stelle begrenzt ist, kam es unweigerlich zu Berührung, als die beiden Fahrspuren zusammenführten. Der Ford wurde an der Seite erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Blechschaden über 10.000 Euro aus. Da die beiden Fahrzeuge nach den Unfall die rechte Spur blockierten, kam es zu Behinderungen. Die Polizei weist darauf hin, dass bei der Angabe der zulässigen Fahrzeugbreite die tatsächlichen Maße inklusive Außenspiegel gelten. Transporter und Kleinlaster sind mit Außenspiegeln in der Regel deutlich breiter als zwei Meter. Sie empfiehlt auch Fahrern anderer größerer Fahrzeuge, insbesondere innerhalb Baustellen sicherheitshalber die rechte und breitere Spur zu wählen.

