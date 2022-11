POL-KN: (Konstanz) Randalierer an der Berchenschule unterwegs

VS-Villingen (ots) - Vermutlich aufgrund einer Verpuffung in einer Maschine ist am Mittwochmorgen ein Brandmeldealarm bei einer Firma auf der Max-Planck-Straße ausgelöst worden, in dessen Folge es zu einem Feuerwehreinsatz kam. Durch die Verpuffung kam es in der Maschine zu einem Brand, der jedoch bei Eintreffen ...

mehr