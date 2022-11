Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Gottfried-Keller-Straße - zwei Männer verletzt

Konstanz (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Gottfried-Keller-Straße zu einem Unfall gekommen bei dem zwei Männer Verletzungen erlitten. Ein 49-jähriger Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe trat während dem leeren der Mülltonnen auf die Fahrbahn und stieß dabei mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand fahrenden 22 Jahre jungen Mann auf einem E-Scooter zusammen. Die Männer stürzten und verletzten sich. Der 49-Jährige, der bei dem Sturz mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug, musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Bein.

