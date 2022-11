POL-KN: (VS-Marbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bricht Schuppen auf

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - Die Radmuttern an einem Auto gelöst hat ein Unbekannter im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag auf dem August-Springer-Weg. Der Täter lockerte an dem in der Tiefgarage zu Gebäude Nummer 20 geparkten schwarzen Fiat der Evangelischen Altenhilfe die Radmuttern des ...

mehr