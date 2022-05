Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim/Rumeln-Kaldenhausen: Messing von 41 Gräbern auf Friedhöfen gestohlen

Duisburg (ots)

Insgesamt 41 Strafanzeigen haben Polizisten am Dienstag (17. Mai) geschrieben, weil Unbekannte auf zwei Friedhöfen Messing von Gräbern entfernten und stahlen. In Bergheim auf dem Friedhof an der Trompeter Straße schlugen Diebe an mindestens 23 Gräbern zu. In Rumeln-Kaldenhausen an den Ruhestätten an der Friedhofsallee sind der Polizei 18 Fälle von Diebstahl bekannt. Das Kriminalkommissariat 35 sucht Zeugen, die sich mit Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell