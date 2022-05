Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Krefeld: Unbekannter wirft Ziegelsteine von Rheinbrücke - Zeugen gesucht

Duisburg / Krefeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin (59) beobachtete am Sonntagmittag (15. Mai, 13 Uhr) wie ein etwa 30 Jahre alter Mann zwei Ziegelsteine von der Rheinbrücke in Mündelheim auf ein darunter fahrendes Schiff geworfen haben soll. Sie verständigte die Polizei. Den Beamten berichtete sie, dass der Werfer eine kräftige Statur und blonde, kurze Haare habe. Er soll mit einem schwarzen Blazer und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Die Einsatzkräfte trafen in der Nähe niemanden mehr an, auf den die Beschreibung hätte passen können.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist kein Schiff beschädigt worden.

Das Kriminalkommissariat 36 der Duisburger Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell