Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Schwenninger Straße - Radfahrer verletzt

VS-Villingen (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Einmündung der Bundesstraße 33 auf die Schwenninger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer Verletzungen erlitt. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer bog von der B33 nach rechts auf die Schwenninger Straße ab. Dabei stieß er mit einem 17-jährigen Radfahrer zusammen, der von rechts kommend auf dem in beide Richtungen befahrbaren Radweg unterwegs war. Der junge Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

