Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe machen sich an Pool zu schaffen

Waldmohr (ots)

Zu einem etwas außergewöhnlichen Diebstahl kam es in einem Neubaugebiet im Bereich "Erlenwiesen" in der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 11:00 Uhr. Dort entfernten bislang unbekannte Täter gewaltsam zwei sogenannte Skimmer eines Außenpools und entwendeten diese. Der Pool selbst befindet sich noch im Bau und die beiden Skimmer waren zuvor frisch einbetoniert worden. Im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte das zum Abtransport deponierte Diebesgut unweit des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 500-800 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

