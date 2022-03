Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Plane zerschnitten

Hütschenhausen (ots)

Eine mutwillige Sachbeschädigung ist am Samstagmorgen aus dem Ortsteil Spesbach gemeldet worden. Unbekannte Täter haben sich hier in der Ramsteiner Straße an einem geschlossenen Anhänger zu schaffen gemacht und die Plane auf beiden Seiten zerschnitten. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

