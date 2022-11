Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter löst Radmuttern an schwarzem Fiat

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Die Radmuttern an einem Auto gelöst hat ein Unbekannter im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag auf dem August-Springer-Weg. Der Täter lockerte an dem in der Tiefgarage zu Gebäude Nummer 20 geparkten schwarzen Fiat der Evangelischen Altenhilfe die Radmuttern des vorderen linken Reifens. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0, entgegen.

