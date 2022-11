POL-KN: (Rottweil) Verbotene Messer mitgeführt

Aldingen (ots) - Am Mittwoch, gegen 6 Uhr, ist es auf der Aixheimer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Bus eine Hauswand gestreift hat und ein Blechschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstanden ist. Ein 44-jähriger Fahrer eines Linienbusses war auf der Aixheimer Straße ohne Fahrgäste unterwegs und steuerte auf Höhe der Hauptstraße die dortige Bushaltestelle an. Weil sich bereits ein Bus in der ...

mehr