Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden auf der Heinz-Mecherlein-Straße

Trossingen (ots)

Zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Heinz-Mecherlein-Straße und der Tuninger Straße ist es am Dienstag, gegen 17 Uhr, gekommen. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war auf der die Tuninger Straße aus Richtung Weigheim herkommend unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Heinz-Mechelein-Straße nach links abbiegen. Der Mercedes-fahrer hielt seinen Wagen an. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger mit einem Kia auf der Tuninger Straße und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Weigheim passieren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 5.000 Euro und am Kia auf ungefähr 1.000 Euro.

