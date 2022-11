Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Außenspiegel abrasiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

Dornhan (ots)

Vermutlich ein Lastwagen hat am Dienstag in der Roßgartenstraße beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto dessen Außenspiegel beschädigt und wahrscheinlich unbemerkt einen Schaden von rund 500 Euro hinterlassen. Die Besitzerin, die das Auto gegenüber einem dortigen Imbiss in einer Parkbucht abgestellt hatte, stellte den Schaden kurz nach 18 Uhr fest, als sie zu ihrem Auto zurückkam. Gäste im Imbiss, die der Polizei bisher nicht bekannt sind, hatten offenbar den Unfall beobachtet. Die Polizei bittet diese und weitere Unfallzeugen, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423 81010 zu melden.

