Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) E-Scooter-Fahrerin bei Unfall auf der Zeppelinstraße verletzt - Polizei sucht Zeugen

Rielasingen-Worblingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch, gegen 16 Uhr, auf der Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 51-jährige Frau war mit einem E-Scooter auf dem linksseitigen Radweg der Zeppelinstraße in Richtung Singen unterwegs. An der Einmündung zur Werner-von-Siemens-Straße hielt ein türkisfarbenes Auto um auf die Zeppelinstraße einzubiegen. Kurz bevor die 51-Jährige an dem wartenden Wagen vorbei war, fuhr das Auto los und streifte die Frau, so dass sie auf ihrem Roller das Gleichgewicht verlor und stürzte. Das türkisfarbene Auto setzte seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort, ohne sich um die verletzte Rollerfahrerin zu kümmern. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Angaben zu dem türkisfarbenen Wagen machen können, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

