Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntagnacht, 03:00 Uhr, bis Dienstagmittag, 13:30 Uhr, in eine Gaststätte auf der Wollmatinger Straße eingebrochen. Die Täter trennten zunächst an einem auf der Gebäuderückseite liegenden Fenster das Gitter ab und schlugen anschließend die Scheibe ein. In der Folge brachen sie im Lokal zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gaststätte aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

