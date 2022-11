Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Zwei geparkte Autos gestreift und geflüchtet

Aldingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 07:20 Uhr, zwei auf der Bahnhofstraße geparkte Autos gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte zunächst einen auf Höhe der Hausnummer 35 am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Renault Clio und in der Folge einen davorstehenden schwarzen Audi A3. Ohne sich um die Schäden an den beiden Autos in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

