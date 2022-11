POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Jagdwilderei - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntagnacht, 03:00 Uhr, bis Dienstagmittag, 13:30 Uhr, in eine Gaststätte auf der Wollmatinger Straße eingebrochen. Die Täter trennten zunächst an einem auf der Gebäuderückseite liegenden Fenster das Gitter ab und schlugen anschließend die Scheibe ein. In der Folge brachen sie im Lokal zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten das darin befindliche Bargeld ...

mehr