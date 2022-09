POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar - Zeugen gesucht!

Schweich (ots) - Am Dienstag, 27.09.2022, zwischen 16.30 und 17.00, wurde auf dem Parkplatz vor dem Netto Markt in Schweich ein geparkter PKW vermutlich durch einen aus- oder einparkenden PKW beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise werden von der Polizeiinspektion in Schweich unter der Tel. 06502-91570 oder per Mail an pischweich.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

