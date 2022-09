Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen in Schweich

Schweich (ots)

Am Donnerstagmorgen, 29.09.2022 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr wurden in der Trierer Straße in Waldrach fünf Geschwindigkeitsverstöße und drei Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei den erlaubten 50 km/h lag bei 91 km/h. Diesen Fahrzeugführer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und eine hohe Geldbuße. Außerdem wurde in der Schweicher Straße in Kenn eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier wurden drei geringere Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr kam es an der L 47 in Höhe des Heilbrunnens in Schweich zu acht festgestellten Geschwindigkeitsverstößen, wobei fünf Fahrzeugführer/-innen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet. Die Restlichen kamen mit einer Verwarnung vor Ort davon. Der Schnellste an der L 47 wurde mit 127 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Auch diesen Fahrzeugführer erwartet ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und eine hohe Geldbuße.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell