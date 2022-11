POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Seniorin von Auto erfasst

Dornhan (ots) - Vermutlich ein Lastwagen hat am Dienstag in der Roßgartenstraße beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto dessen Außenspiegel beschädigt und wahrscheinlich unbemerkt einen Schaden von rund 500 Euro hinterlassen. Die Besitzerin, die das Auto gegenüber einem dortigen Imbiss in einer Parkbucht abgestellt hatte, stellte den Schaden kurz nach 18 Uhr ...

