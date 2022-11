Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Messerangriff vor einem Lokal - drei verletzte Männer - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, ist es vor einem Lokal auf der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen, bei der zwei Männer durch ein Messer und ein Weiterer aufgrund eines Faustschlages verletzt worden sind. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte mittlerweile der folgende Sachverhalt in Erfahrung gebracht werden. Infolge eines zunächst lautstarken Streits zwischen zwei 19-Jährigen, versuchte ein 20 Jahre junger Mann den Streit zu schlichten. Einer der Streitenden zog hierbei ein Taschenmesser und verletzte den 20-Jährigen schwer am Arm. Als ein weiterer 19-Jähriger dem 20-Jährigen zur Hilfe eilte, attackierte der 19-jährige Angreifer auch diesen mit dem Messer und verletzte den jungen Mann schwer an der Schulter. Der 19-jährige Bruder des 20 Jahre alten Opfers erhielt vom Angreifer einen so starken Faustschlag gegen einen Arm, dass dieser ausgekugelt worden ist. Der Grund für den vorangegangenen Streit ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Der mutmaßliche 19-jährige Tatverdächtige konnte durch eine Polizeistreife in unmittelbarer Nähe des Lokals festgenommen werden. Rettungswagen brachten die drei verletzten Männer in eine Klinik. Das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die zur betreffenden Zeit im Bereich der Bahnhofstraße den Vorfall beobachtet oder sogar Filmaufzeichnungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

