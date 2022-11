Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgänger bei Unfall auf der Altstadtstraße verletzt

VS-Villingen (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Altstadtstraße am Mittwochmorgen, gegen 04:45 Uhr, verletzt worden. Ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer bog, vom Fürstenbergring kommend, nach links auf die Altstadtstraße ab. Zur gleichen Zeit querte ein 55 Jahre alter Fußgänger die Altstadtstraße im Bereich kurz hinter der Einmündung. Der Hyundai erfasst den 55-Jährigen, der durch die Kollision Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Auto entstand lediglich geringer Schaden.

