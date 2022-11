Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Verpuffung in einer Maschine löst Feuerwehreinsatz aus

VS-Villingen (ots)

Vermutlich aufgrund einer Verpuffung in einer Maschine ist am Mittwochmorgen ein Brandmeldealarm bei einer Firma auf der Max-Planck-Straße ausgelöst worden, in dessen Folge es zu einem Feuerwehreinsatz kam. Durch die Verpuffung kam es in der Maschine zu einem Brand, der jedoch bei Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Mann ausrückte, bereits von der automatischen Selbstlöschanlage gelöscht worden war. Verletzt wurde niemand. Ob an der Maschine ein Schaden entstand, ist nicht bekannt.

