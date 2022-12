Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Festnahme im Fall der Schießerei in Esslingen-Mettingen vom 5. September 2022 vollstreckt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nachtrag zu den bisherigen Pressemitteilungen, zuletzt vom 09.11.2022/16 Uhr

Im Zuge der Ermittlungen zu dem Schusswechsel unter mehreren jungen Männern am Abend des 5. September 2022 in Esslingen-Mettingen verzeichnen die Ermittler einen weiteren Erfolg. Ein weiterer mutmaßlicher Beteiligter an der Schießerei konnte nun gefasst werden.

Nach dem seit mehreren Wochen flüchtigen, 32-jährigen Türken wurde bereits seit geraumer Zeit per Haftbefehl gefahndet. Nachdem die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen auf die Spur des Flüchtigen ins Fürstentum Liechtenstein geführt hatten, konnten Einsatzkräfte der dortigen Landespolizei den Beschuldigten am 4. Dezember 2022 festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat nun die Auslieferung des Beschuldigten in die Bundesrepublik beantragt.

Damit befinden sich insgesamt vier Beschuldigte in Untersuchungshaft und ein Beschuldigter in Auslieferungshaft. Während die vier Untersuchungsgefangenen einer Gruppierung zuzuordnen sind und als Komplizen gelten, handelt es sich bei dem 32-Jährigen um einen ihrer Kontrahenten, der seinerseits Schüsse in Richtung der anderen Personen abgegeben haben soll. Wie bereits berichtet, war bei dem Schusswechsel niemand verletzt worden. (ak)

