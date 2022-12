Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Koblenz, Schlachthofstraße

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 03.12.2022 kam es im Zeitraum zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Schlachthofstraße in Koblenz. Der Geschädigte parkte einen schwarzen VW Golf Kombi vorwärts in einer der Parklücken. Als der Geschädigte nach zwanzigminütigem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der unbekannte Unfallverursacher verursachte den Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus der danebenliegenden Parklücke. Als der Geschädigte seinen PKW abstellte, stand neben dem VW Golf ein unbekannter weißer PKW. Zeugen die Hinweise zum Unfall oder auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 0261 103-2510 bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

