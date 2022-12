POL-PPKO: Männliche Person belästigt Mutter und Tochter

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, den 01.12.2022 gegen 11:15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht am Schüllerplatz in Koblenz. Ein Linienbus befuhr die Straße Schüllerplatz in Richtung Neuendorfer Straße. Etwa 100 Meter vor der Bushaltestelle Schüllerplatz/Bahnhof Lützel streifte er beim Vorbeifahren einen einparkenden Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand ein ...

mehr