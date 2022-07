Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Schlier

Frontalzusammenstoß

Am Dienstagnachmittag kollidierten auf der L317 zwischen Oberankenreute und Wolfegg zwei Pkws nahezu frontal miteinander. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 16:15 Uhr zwischen einem 52-jähriger Fahrer eines Renault Scenic und einem entgegenkommenden BMW eines 40-Jährigen zum Frontalunfall. Beide Fahrer befanden sich alleine in ihren Autos und mussten mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt geschätzten 80 000 Euro. Die Landestraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen bis gegen 19:00 Uhr gesperrt werden. Vor Ort im Einsatz waren bis zu fünf Polizeistreifen, sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr.

