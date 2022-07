Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand am Montag gegen 17.45 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Sonnenbergstraße zur Hochstraße. Der 24 Jahre alter Lenker eines Fahrzeugs der Feuerwehr hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrende 39-Jährige ihren Audi verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Am Ford-Transit wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro, am Audi auf etwa 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Motorradfahrer verunfallt

Leichte Verletzungen hat sich am Montag gegen 16.30 Uhr ein 58 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Kreisstraße 7725 zugezogen. Von Lochbrücke in Richtung Ailingen fahrend verbremste sich der Zweiradfahrer aufgrund einer unklaren Verkehrssituation und verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine. Er schlitterte mehrere Meter über die Fahrbahn und wurde dabei glücklicherweise, vermutlich dank seiner Schutzkleidung, nur leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Motorrad entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Hilfsbereiter Senior bestohlen

Einem dreisten Dieb ist ein 81-jähriger Mann am Montagabend gegen 22 Uhr an einer Tankstelle in der Albrechtstraße zum Opfer gefallen. Der Täter sprach den Senior an und bat ihn um etwas Kleingeld. Unter dem Vorwand, einen Geldschein des hilfsbereiten 81-Jährigen wechseln zu können, nahm der Unbekannte das Geld und rannte davon. Der Dieb wird als etwa 180 cm groß, dicklich und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurzes, ungepflegtes, schwarzes, welliges Haar und trug eine dünne Jacke in den Farben Rot und Schwarz sowie eine dunkle lange Hose. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Unterschlagung aufgenommen und nimmt Hinweise zum Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Radfahrer von Pkw erfasst

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt, hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet. Ein 58-Jahre alter VW-Lenker wollte am Ortsausgang nach rechts auf die K 7719 nach Liebenau abbiegen. Dabei übersah er, mutmaßlich geblendet von der tiefstehenden Sonne, den aus Richtung Ravensburg auf dem Fahrradschutzstreifen entgegenkommenden Zweiradfahrer und erfasste diesen frontal. Der 33-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden wird am Pkw auf etwa 7.500 Euro, am Pedelec auf rund 2.500 Euro beziffert. Um den VW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa 1,5 Stunden einseitig gesperrt werden.

Westlicher Bodenseekreis

Seniorin wird beinahe Opfer eines Telefonbetrugs

Nur knapp der perfiden Masche von Betrügern ist am Montag eine 71-jährige Frau aus dem westlichen Bodenseekreis entkommen. Eine Unbekannte gab sich am Telefon als angebliche Enkelin der Frau aus und gab mit weinerlicher Stimme an, dass ihre Mutter in der Schweiz einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei soll angeblich eine Radfahrerin ums Leben gekommen sein. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde sie von einem Mann, der sich als Polizist ausgab, über ihre Vermögensverhältnisse ausgefragt und schließlich zur Zahlung einer Kaution im sechsstelligen Euro-Bereich aufgefordert. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, die Frau dazu zu bewegen, den Betrag für eine Transaktion bereit zu machen. Glücklicherweise noch rechtzeitig rief die tatsächliche Tochter bei der Seniorin an, woraufhin der Betrug aufflog. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Überlingen

Autoreifen geplatzt - Unfall

Auf rund 9.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 21 Uhr auf der B 31 n Höhe Aufkirch entstanden ist. Ein 43-Jahre alter BMW-Fahrer war in Fahrtrichtung Friedrichshafen unterwegs, als der linke Vorderreifen seines Wagens platzte. Der Mann verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in den Unfall verwickelt. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Lippertsreuter Straße einen geparkten Audi touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Der an der hinteren rechten Fahrzeugseite verursachte Streifschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweis zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Heiligenberg / Hattenweiler

Spielzeugfahrzeug entwendet

Auf Kinderfahrzeuge hatten es offenbar Unbekannte am Montag gegen 10.30 Uhr in der Straße "Unterrehna" abgesehen. Ein Mann und eine etwa 50 Jahre alte, korpulentere Frau hielten mit einem älteren roten Audi mit ausländischem Kennzeichen im Hof eines Anwesens an und luden ein Kettcar sowie einen Traktor in den Kofferraum. Anwohner bemerkten den Diebstahlsversuch und sprachen die beiden Tatverdächtigen an. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und suchten in Richtung Bühlen das Weite. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen versuchten Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Markdorf

Pkw kollidiert mit Laterne

Die tiefstehende Sonne war am Montagabend gegen 20 Uhr mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Bussenstraße. Ein 84-jähriger VW-Fahrer erkannte die Kurve beim Verlassen des Kreisverkehrs aufgrund Sichtbeeinträchtigung zu spät und kollidierte mit einer Straßenlaterne. An seinem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Laterne wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

