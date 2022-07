Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.07.2022

Sigmaringen (ots)

Kriminalpolizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl

Wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen, nachdem ein Mann am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einer Tankstelle in der Laizer Straße Tabakwaren gestohlen hat. Der Täter betrat demnach den Verkaufsraum und orderte bei einem Angestellten Ware im Wert eines einstelligen Eurobetrags. Ohne zu bezahlen nahm er diese vom Tresen und verließ den Verkaufsraum wieder. Als der Mitarbeiter dem Täter folgte und diesen auf den Diebstahl ansprach, soll der Mann den Angestellten körperlich angegangen und bedroht haben. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die Einsatzkräfte einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest, gegen den sich nun die Ermittlungen richten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 34-Jährige am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

