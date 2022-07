Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ein verschlossenes Fahrrad am Gänsbühlcenter gestohlen wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Der Täter stahl das auffallend orangefarbene Mountainbike des Marke Focus samt dem angebrachten Schloss. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Motorradfahrer bei Kollision auf Landstraße schwer verletzt

Beim Abbiegen ist eine Autofahrerin am Montag auf der Landesstraße 320 zwischen Primisweiler und Wangen mit einem Motorradfahrer zusammengeprallt. Die Frau war in Richtung Wangen unterwegs und wollte an der Einmündung links in Richtung Niederwangen abbiegen. Dabei übersah sie den auf der L 320 entgegenkommenden 24-jährigen Biker. Dieser erlitt bei der Kollision mit dem VW der 80-Jährigen schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seiner Suzuki und dem VW entstand ein Schaden von jeweils 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Langer Stau nach Unfall

Der Anhänger eines LKWs ist am Montag gegen 10 Uhr auf der A96 umgekippt und hat längere Zeit für Behinderungen gesorgt. Auf der Fahrt in Richtung Lindau schaukelte sich der Anhänger des Gespanns auf und kippte nach Verlassen des Tunnels Herfatz. Durch das Schleudern des Anhängers wurde die Tunneldecke an mehreren Stellen beschädigt. Der leere Anhänger musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Dazu kam es längere Zeit zu einer Staubildung auf der Autobahn, die zeitweise voll gesperrt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden an LKW und Tunneldecke dürfte sich auf insgesamt rund 2.000 Euro belaufen.

Isny

Polizei zieht Bilanz nach Kinderfest

Am Montag ist das Kinderfest 2022 zu Ende gegangen. Im Laufe der Veranstaltung war auch die Polizei, die an allen Tagen auf dem Festgelände präsent war, gefordert. Während das Fest die meiste Zeit sehr friedlich ablief, kam es jeweils in den Abendstunden, insbesondere nach Mitternacht, vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen. Zudem fanden Polizeibeamte bei der Durchsuchung von Personen in sieben Fällen verbotenes Rauschgift, auf drei Personen kommen Strafanzeigen wegen des Mitführens verbotener Waffen zu. Zehn Personen erteilten die Beamten Platzverweise. Sowohl am frühen Sonntag wie auch am frühen Montag wurden zudem zwei Frauen durch ein Glas verletzt. Während am Sonntag kurz nach 1 Uhr einer 28-Jährigen in einem Zelt mit dem Glas gegen den Kopf geschlagen wurde, da sie eine Tänzerin aufforderte von der Bierbank herunterzukommen, verfehlte am Montag ein geworfenes Glas im Bereich des Treppenabgangs an der Rotmoossporthalle den Kopf einer 45-Jährigen nur um Haaresbreite. Die Täter sind bislang unbekannt, Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 an den Polizeiposten Isny erbeten.

Achberg

Auto brennt

Während der Fahrt auf der A 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg hat ein BMW am Montag kurz vor 21 Uhr Feuer gefangen. Im Motorbereich kam es wohl zu einem Kabelbrand, der für den Qualm unter der Motorhaube sorgte. Dem 37 Jahre alten Lenker gelang es seinen Wagen rechtzeitig zu stoppen. Der Pkw wurde von der Feuerwehr gelöscht und anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen.

Leutkirch

Geschwindigkeitsmessgeräte beschädigt

Im Laufe der letzten Woche wurden in der Kemptener Straße und der Isnyer Straße zwei Geschwindigkeitsmessanlagen beschädigt. Der Täter beschmierte die Scheiben der Blitzer mit schwarzer Farbe. Die Anlagen wurden zwischenzeitlich wiederinstandgesetzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, prüft derzeit das Polizeirevier Leutkirch. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Leutkirch

Vorfahrtsverletzung zieht Unfall nach sich

Wirtschaftlicher Totalschaden dürfte an den beiden Autos entstanden sein, die am Montag gegen 17 Uhr in der Zeppelinstraße zusammengestoßen sind. Ein 69 Jahre alter Renault-Lenker bog vom Unteren Auenweg nach links in die Zeppelinstraße ein und nahm dabei einem 50-jährigen Mazda-Lenker die Vorfahrt. Durch die Kollision der Pkw entstand am Mazda ein Schaden von rund 10.000 Euro und am Renault ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Altshausen

Werkzeug von Baustelle gestohlen

In der Nacht zum Dienstag hat ein Dieb Werkzeug von einer Baustelle in der Hindenburgstraße gestohlen. Der Täter gelang nach derzeitigen Erkenntnissen über eine unverschlossene Tür ins Innere des Gebäudes und stahl neben Bohrkronen und einer Flex auf eine Fliesenschneidemaschine. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07584/ 9217-0 um Hinweise.

Bad Waldsee

WhatsApp-Betrug

Mitte letzter Woche ist eine 78 Jahre alte Frau beinahe Opfer eines Betrügers geworden. Der unbekannte Täter kontaktierte die Frau über den Messengerdienst WhatsApp und gab sich als Tochter der Frau mit neuer Nummer aus. Die 78-Jährige wurde unter Vorspielung einer Notlage darum gebeten, zwei Überweisungen zu tätigen. Die Seniorin füllte zwei Überweisungsträger aus, konnte sie aber nicht einreichen, da ihre Bank bereits geschlossen hatte. Erst im weiteren Kontaktverlauf wurde die 78-Jährige misstrauisch und meldete sich bei der Polizei. Glücklicherweise ist der Frau kein Schaden entstanden. In dem Zusammenhang weist die Polizei abermals auf die derzeit gängige Betrugsmasche über den Messengerdienst WhatsApp hin. Seien Sie vorsichtig bei der Überweisung von Geld. Prüfen Sie kritisch, wer sich über fremde Nummern bei Ihnen meldet. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter 110. Tipps, wie man sich gegen Betrug schützen kann, finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

