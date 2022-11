Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Samstagmorgen (05.11.2022) gegen 08.20 Uhr ist es auf der L567 zwischen Wettringen und Bilk zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jährige Frau aus Wettringen befuhr die Landstraße in Richtung Bilk. In Höhe der Anschrift Bilk 1 geriet sie mit ihrem Mini aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf 15.000 Euro geschätzt.

