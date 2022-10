Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll Düsseldorf findet Luxuswaren im Wert von über 170.000 Euro im Reisegepäck

Reisender gab an, alle Regelungen zu kennen und nichts Anmeldepflichtiges dabei zu haben.

Schmuck, Kleidung und Uhren im Wert von über 170.000 Euro fand der Zoll am Düsseldorfer Flughafen bei Reisenden aus Dubai. Das in Bonn lebende Ehepaar reiste mit seinen Kindern aus Dubai nach Düsseldorf ein und wurde dort von den Zöllnerinnen und Zöllnern angesprochen. Sie gaben an, nichts anzumelden zu haben, da sie alle Regelungen diesbezüglich kennen würden. Zudem würde sich der Einkauf in Dubai nicht lohnen. Auf den Röntgenbildern wurden jedoch deutlich mehrere Schmuckstücke sichtbar. Die anschließende Kontrolle des gesamten Reisegepäcks förderte schließlich mehrere Rechnungen verschiedenster Luxusgüter wie Kleidung, Armreife und Uhren zutage. Diese Waren wurden alle in den Koffern gefunden. Zusammengerechnet ergab sich letztlich ein Gesamtbetrag von über 170.000 Euro. Da dieser Betrag deutlich über der Wertgrenze von 430 Euro für anmeldefreie Waren lag, wurde noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung gegen eine Person eingeleitet. Die Waren wurden als Beweismittel sichergestellt. Damit hat sich dieser Einkauf in Dubai wohl tatsächlich nicht gelohnt.

