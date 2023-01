Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen-Zeugen gesucht-Einbruch in Büroräume-E-Scooter gestohlen-Einbruch in Büro-Kennzeichendiebstahl-Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Petersberg. Unbekannte besprühten eine Metallbeplankung eines Fußgängerweges sowie einen Schaltkasten in der Bergstraße mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Farbschmierereien wurden am Mittwoch (28.12.), gegen 10 Uhr, festgestellt.

In der darauffolgenden Nacht zu Donnerstag (29.12.) wurden weitere Schaltkästen in der Straße "Eichzagel" sowie eine Metallbeplankung eines Fußgängerweges im Weiherweg mit roter und schwarzer Farbe besprüht.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Petersberg. Mindestens zwei bislang unbekannte Täter schlugen am frühen Freitagmorgen (30.12.), zwischen 3.15 Uhr und 3.40 Uhr, die Fensterscheiben eines Büroraums in der Justus-Liebig-Straße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und hebelten an mehreren verschlossenen Türen. Mitsamt verschiedener Werbeartikel und Büromaterialien im Wert von rund 100 Euro flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Die beiden Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- helle Sturmhaube - helle Kapuzenjacke - dunkle Jeanshose mit hellen Auswaschungen - helle Sneakers - helle Handschuhe

Täter 2:

- heller Kapuzenpullover - graue Jogginghose - weiß-schwarze Sneakers

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Einen grau-blauen E-Scooter des Herstellers "Ninebot" mit dem Kennzeichen 197MHL - im Wert von rund 750 Euro - stahlen Unbekannte am Freitagabend (30.12.), gegen 20.15 Uhr. Zur Tatzeit war das Elektrokleinstfahrzeug vor einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Hünfeld. Mindestens ein Unbekannter brach in der Nacht zu Samstag (31.12.) in einen Büroraum in der Fuldaer Straße ein, indem er ein Fenster zerstörte. Danach durchsuchte er die Räumlichkeiten. Als gegen 5.45 Uhr ein Mitarbeiter den Geschäftsraum betrat, gab sich der Unbekannte hinter der Zugangstür zu erkennen und hielt dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Hebelwerkzeug in seiner Hand. Der Angestellte verließ daraufhin umgehend das Gebäude und informierte die Polizei. Der Einbrecher flüchtete anschließend in Richtung der Fuldaer Straße. Er kann als schlank und etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er komplett schwarz gekleidet gewesen sein und zudem eine Sturmhaube getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (31.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-LM 6110 eines blauen Mini Coopers. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Daimler-Benz-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. Ein Unbekannter besprühte am frühen Montagmorgen (02.01.), gegen kurz vor 2 Uhr, die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Rangstraße mit schwarzer Farbe. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung der Buseckstraße. Der Täter kann als circa 15 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur und mitteleuropäischem Phänotypen beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen. Außerdem führte der Unbekannte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen dunklen Rucksack mit sich und hatte Farbanhaftungen an den Händen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell