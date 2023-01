Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1. Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Am Samstag (31.12.2022) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr die Meisebacher Straße und streifte den in Höhe Hausnummer 53 ordnungsgemäß zum Parken abgestellten weißen Pkw BMW 525d am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0

2. Verkehrsunfall mit Sachschaden in Bad Hersfeld Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld parkte am Silvesterabend (31.12.2022) gegen 19.40 Uhr in der Frankfurter Straße mit seinem Pkw Opel Corsa rückwärts aus. Beim Ausparken übersah der Fahrzeugführer den Pkw VW Golf einer 34-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf 1.100 Euro geschätzt.

