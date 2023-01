Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Silvesternacht in Alsfeld Alsfeld - In der Silvesternacht wurde gegen 00:45 Uhr, in der Adolf-Spieß-Straße in Alsfeld, durch unbekannte Täter mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes, vermutlich einem sogenannten "Polenböller", ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Wucht der Explosion war so erheblich, dass der Automat völlig zerstört wurde. Metallteile verteilten sich über mehrere Meter um den Tatort. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkter Pkw beschädigt.

Durch Zeugen konnte im Anschluss beobachtet werden, wie durch einen bis dato unbekannten Täter, die Geldkassette des Automaten aus dem Trümmerfeld aus Zigarettenschachteln, Münz- und Scheingeld entwendet wurde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 185 - 195 cm groß, Vollbart. Er trug eine dunkle Mütze, einen hellen Pullover sowie dunkle Jogginghose.

Zurückgebliebene Zigarettenschachteln, Münz- und Scheingeld wurden im Rahmen der Anzeigenaufnahme sichergestellt, eine umfangreiche Tatortarbeit wurde durchgeführt.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5.000,-- EUR.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei in Alsfeld.

Hinweise zu dem Tätern bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: Eick, PHK, PSt. Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell