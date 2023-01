POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidium Osthessens

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Landstraße zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim "Lange Heide" Samstagnachmittag, gg. 15.00 Uhr, kam aus bislang unbekannter Ursache ein 29jähriger aus Kirchheim mit seinem Pkw Skoda in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, an dem Baum entstand geringer Schaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR10.150,-.

gefertigt: Neumann, PHK, Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall-Flucht in Homberg/Ohm

Homberg/Ohm - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, den 30.12.22, 00:05 h und Samstag, den 31.12.22, 10:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, vermutlich beim Rückwärtsfahren während eines Wendemanövers ein Garagentor an einer Garagenanlage im Kastanienweg in Homberg/Ohm beschädigt. Der Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,-- Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurden an der Unfallstelle Fahrzeugteile sichergestellt, die auf einen weißen Mazda 6 als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten, weitere Ermittlungen werden geführt. Hinweise zur flüchtigen Unfallverursacherin bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: Eick, PHK, Polizeistation Alsfeld

Alleinunfall mit E-Scooter

Am Silvesterabend um 19:20 Uhr stürzte in der Waltgerstraße in Eichenzell ein 33-jähriger Mann mit seinem Elektrokleinstfahrzeug. Grund hierfür dürfte der übermäßige Alkoholgenuss des Fahrers gewesen sein. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da an dem Fahrzeug zusätzlich die erforderlichen Versicherungskennzeichen fehlten, muss sich der Fahrer zusätzlich noch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

