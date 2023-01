Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Überschlagener Pkw sorgt für vorübergehende Vollsperrung der A5

Am Silvesterabend (31.12.) kam es zu einem Alleinunfall auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Alsfeld Ost und dem Hattenbacher Dreieck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der 23-jährige Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis mehrere Fahrzeuge und verlor anschließend vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel Corsa. Nach einer Kollision mit der Mittelleitplanke überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Fahrzeugdach liegend über beide Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde durch den Unfall jedoch schwer verletzt und wurde zur weiteren ärzltichen Behandlung in ein nahegelenes Krankenhaus transportiert. Neben Kräften des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr war auch ein Abschleppdienst an der Unfallstelle vor Ort. Nach einer ungefähr einstündigen Vollsperrung konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der Rückstau war ob des geringen Verkehraufkommens nur sehr kurz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.3500EUR.

