Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Buxtehuder Bar ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind zwischen 03.20 h und 03.20 h bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Straße Ostfleth nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere einer dortigen Bar eingedrungen.

Aus dem Schankraum wurde dann bei der anschließenden Durchsuchung eine schwarze Kellnergeldbörse mit einer geringen Menge Bargeld entwendet.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell