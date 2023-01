Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Katalysator - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Gartenhaus - Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Katalysator

Lauterbach. Zwischen Dienstagnachmittag (27.12.) und Freitagvormittag (30.12.) bauten Unbekannte einen Katalysator im Wert von circa 300 Euro aus einem schwarzen VW Golf aus. Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße "Am Alten Südbahnhof" auf einer Parkfläche längs zur Fahrbahn. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagabend (29.12.) und Freitagnachmittag (30.12.) das vordere amtliche Kennzeichen VB-WS 390 eines grauen Peugeot 207. Das Auto stand im Tatzeitraum in der Bürgermeister-Haas-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhaus

Alsfeld. Ein Gartenhaus in der Straße "Fuldaer Tor" wurde zwischen Mittwochabend (28.12.) und Freitagnachmittag (30.12.) Ziel unbekannter Täter. Sie brachen zunächst ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend zerbrachen die Einbrecher zwei Fensterscheiben und stahlen ein Fernsehgerät der Marke Medion im Wert von circa 50 Euro. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Alsfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (01.01.) das vordere amtliche Kennzeichen VB-XM 4 eines schwarzen BMW sowie dessen Front-Spoilerlippe. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 900 Euro. Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz im Eudorfer Weg in Reibertenrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

