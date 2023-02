POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Amselweg; Unfallzeit: 13.02.2023, zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr; Einen Findling überfahren und mitgeschleift hat ein Unbekannter am Montag in Gescher. Der Steinbrocken schmückte ein Beet in einer Fahrbahnverengung auf dem Amselweg. Zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr befuhr der Verursacher diesen in Fahrtrichtung Stadtlohner Straße. In der Verengung kam er nach links von der Fahrbahn ...

mehr