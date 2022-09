Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0599 --Handschellen für falsche Polizisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 19.09.2022

Am Montagmorgen nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen drei Männer im Alter von 20, 25 und 27 Jahren fest. Sie sind verdächtig, einen Senioren als falsche Polizisten und Bankmitarbeiter um einen hohen Geldbetrag betrogen zu haben.

Anfang Juli meldeten sich Trickbetrüger bei dem Mann per Telefon und gaben sich zunächst als Mitarbeiter einer Bank aus. Sie sprachen von Verdächtigen Abhebungen vom Konto des Senioren und sagten, dass sie in Kooperation mit der Polizei die Betrüger überführen wollen würden. Dazu sollte er Geld abheben, um die vermeintlichen Täter anzulocken. Später würde ein Polizist das Geld entgegen nehmen, der Senior würde es danach zurückerhalten. Insgesamt meldeten sich die Trickbetrüger in den darauffolgenden Wochen mehrfach und erbeuteten insgesamt eine hohe Summe Bargeld. Zuletzt wurde der Mann misstrauisch und alarmierte die Polizei. Es folgten umfangreiche Observationsmaßnahmen und eine weitere Übergabe wurde durch Einsatzkräfte begleitet. Dabei stellten sie am Montag die drei Männer im Alter von 20,25 und 27 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Bei einer darauf folgenden Hausdurchsuchung wurden weitere Beweismittel gesichert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl für den 20-Jähirgen und er wurde in die Untersuchungshaft überstellt.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei Bremen erneut vor solchen Trickbetrügern. Gerade in der jüngeren Vergangenheit ist es im Stadtgebiet immer wieder zu so genannten Schockanrufen gekommen. Auch falsche Polizeibeamte waren vermehrt unterwegs.

Wenn sich bei Ihnen eine Polizistin oder ein Polizist oder sonst jemand Fremder am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das kann nur ein Betrugsversuch sein. Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Denn unter dieser Nummer wird Sie die echte Polizei niemals kontaktieren.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Fordern Sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis. Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie beim geringsten Zweifel Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell