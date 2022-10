PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Eschborner Bäckerei +++ Gartenhütten in Sulzbacher Kleingartenverein aufgebrochen +++ Audi bei Unfallflucht beschädigt

Hofheim (ots)

1. Bäckerei von Einbrecher angegangen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Hochheimer Straße, Montag, 03.10.2022, 00:40 Uhr

(jn)In der Nacht zum Montag kam es zu einem Einbruch in eine Eschborner Bäckerei. Um 00:40 Uhr hebelte ein unbekannter Täter ein rückwärtiges Fenster des in der Hochheimer Straße gelegenen Betriebes auf und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hier entwendete der Unbekannte einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse und flüchtete unerkannt, wobei er einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro zurückließ.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Einbruch in Sonnenstudio,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Sonntag, 02.10.2022, 22:00 Uhr bis Montag, 03.10.2022, 08:30 Uhr

(jn)Ohne Beute sind unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Sonnenstudio in Flörsheim geflüchtet. Den Angaben des Geschädigten zufolge, ereignete sich die Tat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Die Einbrecher näherten sich dem Geschäft in der Kapellenstraße und zerstörten die gläserne Haupteingangstür, um das Studio zu betreten. Hier machten sie sich auf die vergebliche Suche nach Beute, bevor sie mit leeren Händen verschwanden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 600 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Einbrüche in Kleingartenverein,

Sulzbach (Taunus), Am Klippelgarten, bis Montag, 03.10.2022

(jn)Im Kleingartenverein "Am Klippelgarten" in Sulzbach waren in den vergangenen Tagen unbekannte Täter zugange. Bisher meldeten sich bereits mehrere geschädigte Gartenhausbesitzer und erstatteten Anzeige bei der Eschborner Polizei. Demnach waren die Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes auf dem Gelände unterwegs und machten sich gewaltsam an mindestens vier Hütten zu schaffen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf eine niedrige vierstellige Summe. Ob die Gauner auch Beute gemacht haben, ist bis dato unklar.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Sachbeschädigung an Pkw nach Konflikt im Verkehr, Eschborn, Götzenstraße, Montag, 03.10.2022, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)In der Götzenstraße in Eschborn ist am Montagabend ein geparkter Toyota von Unbekannten erheblich beschädigt worden. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Der Fahrer des beschädigten grünen Toyota hatte gegen 18:00 Uhr einen Streit mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, mit dem er aufgrund einer Verkehrssituation auch körperlich aneinandergeraten war. Anschließend ließ der Geschädigte sein Fahrzeug zurück und bemerkte gegen 20:00 Uhr, dass der Kotflügel, mehrere Fahrzeugtüren sowie die Heckstoßstange beschädigt waren. Ob der Vandalismus-Schaden mit dem vorangegangenen Konflikt im Zusammenhang steht, ist bisher unklar. Der Unbekannte soll 40 bis 60 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und kurze, graue Haare gehabt haben. Zudem hatte er einen dunkleren Teint.

Die Eschborner Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

5. Audi bei Unfallflucht beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Sonntag, 02.10.2022, 23:30 Uhr bis Montag, 03.10.2022, 17:20 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Sonntag- und Montagabend im Ortsteil Ruppertshain in Kelkheim. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zur Tatzeit die Robert-Koch-Straße und kollidierte dabei mit einem schwarzen Audi A3. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und verschwand vom Unfallort. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Unfallverursacher mit einem Fahrrad unterwegs war. Neben einem eingedrückten Kotflügel entstand auch ein Schaden an der Beifahrertür sowie der Motorhaube. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

