POL-MTK: Katalysatordiebstahl+++Fahrrad aus Garage entwendet+++Auseinandersetzung während eines Fußballspieles+++Verkehrskontrollen in Liederbach

Hofheim (ots)

1. Katalysatordiebstahl, Liederbach, Höchster Straße, Montag 12.09.2022 bis Sonntag 02.10.2022

(jk)In Liederbach haben sich Teilediebe an einem geparkten PKW zu schaffen gemacht. Der Opel Astra stand längere Zeit unbewegt in der Höchster Straße, in Liederbach. Durch unbekannte Täter wurde der Katalysator des PKW entwendet. Dieser wurde mit einem Schneidewerkzeug von der Auspuffanlage getrennt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06195 67490.

2. Fahrrad aus Garage entwendet, Hattersheim, Am Weißen Stein, Sonntag, den 02.10.22, 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(jk)Im Laufe der Nacht wurde ein hochwertiges Kinder-Mountainbike aus einer Garage in Hattersheim entwendet. Die verschlossene Garage wurde durch den oder die Täter aufgehebelt. Am frühen Morgen mussten die Anwohner dann das Fehlen des Mountainbikes feststellen. Das Fahrrad hatte einen Wert im vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein geringer Sachschaden an der Garage.

Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 20790.

3. Auseinandersetzung während eines Fußballspiels, Eschborn, den 02.10.22, 14:50 Uhr

(jk)Kurz vor dem Ende des Fußballspiels zwischen dem FSC Eschborn und dem BSC Kelsterbach kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Personen beider Vereine. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten, kam es zu Handgreiflichkeiten. Diese sollen in jeweils einem Schlag ins Gesicht ausgeartet sein. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigungen wurden aufgenommen. Das Spiel wurde nach dem Vorfall vorzeitig abgebrochen.

Etwaige Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 96950 zu melden.

4. Verkehrskontrollen in Liederbach, L3014, Sonntag, den 02.20.2022, 21:45 Uhr bis 23:15 Uhr

(jk)Vorrangig berauschte Verkehrsteilnehmer hatten Polizeibeamte der Polizeistation Kelkheim, bei Kontrollen am Sonntagabend im Visier. Zudem lag der Blick auf die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge, welche aufgrund der dunklen Jahreszeit überprüft werden sollten. Zwischen 21:45 Uhr und 23:15 Uhr, überprüften die Beamten Verkehrsteilnehmer auf der Limesspange (L3014) zwischen Liederbach und Bad Soden am Taunus. Erfreulicherweise kam es nur zu wenigen Beanstandungen. Lediglich bei einem Fahrer konnte eine leichte Alkoholisierung festgestellt werden, welche jedoch gerade noch im zulässigen Promillebereich lag. Allerdings konnte dieser keinen Führerschein vorzeigen und ist augenscheinlich auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass die Fahrt für diesen dennoch beendet war und eine entsprechende Anzeige gefertigt wurde. Im Rahmen der weiteren Kontrollen fielen noch zwei defekte Beleuchtungsanlagen auf, diese wurden mit Mängelkarten belegt und müssen durch die Besitzer behoben werden.

