POL-MTK: Wohnungseinbruch in Hattersheim +++ ED aus Pkw

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

Donnerstag, 29.09.2022, 12:00 Uhr - Samstag, 01.10.2022, 14:00 Uhr, 65795 Hattersheim am Main, Neustraße

Im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses wurde durch bislang unbekannte Täter ein kleines Holzfenster gewaltsam aufgehebelt. Das Wohnhaus wurde sodann grob nach Wertgegenständen abgesucht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Insgesamt wurde Diebesgut in einer geschätzten Höhe von 2.000 EUR entwendet. Es entstand Sachschaden am beschädigten Fenster von ca. 250 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06192 2079 0 entgegen.

2. Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Samstag, 01.10.2022, 21:10 Uhr bis Sonntag, 02.10.2022, 01:00 Uhr, 65439 Flörsheim am Main, Jahnstraße

Ein am Straßenrand geparkter 3er BMW wurde in der Nacht zu Sonntag durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Die Beifahrertür wurde zunächst gewaltsam eingeschlagen, so dass durch Hineingreifen die Fahrzeugtür geöffnet werden konnte. Aus dem Fahrzeuginneren wurden im Anschluss Gegenstände im Gesamtwert von ca. 150 EUR entwendet. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06192 2079 0 entgegen.

gefertigt: Weimar, PHK

