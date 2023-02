POL-BOR: Borken - Beim Einbiegen mit Radfahrerin kollidiert

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Buchenallee und Fichtenweg; Tatzeit: zwischen 22.02.2023, 16.00 Uhr, und 23.02.2023, 09.30 Uhr; Diebe sind in Bocholt in mehrere Kellerräume benachbarter Häuser eingedrungen - in einigen Fällen blieb es beim Versuch. Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft: An der Buchenallee entwendeten Täter ein blaues Pedelec vom Typ Hercules Future aus dem Gemeinschaftskeller eines ...

