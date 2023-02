Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zweiräder aus Kellern entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Buchenallee und Fichtenweg;

Tatzeit: zwischen 22.02.2023, 16.00 Uhr, und 23.02.2023, 09.30 Uhr;

Diebe sind in Bocholt in mehrere Kellerräume benachbarter Häuser eingedrungen - in einigen Fällen blieb es beim Versuch. Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft: An der Buchenallee entwendeten Täter ein blaues Pedelec vom Typ Hercules Future aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses, am Fichtenweg stellt ein blau-lilafarbenes Pedelec des Herstellers Gazelle die Beute dar. Bei weiteren Mehrfamilienhäusern an der Buchenallee und am Fichtenweg hielten die Haustüren den Einbrechern stand - diese hatten versucht, mit Gewalt dort einzudringen. Angespielt haben sich die Taten in der Nacht zum Donnerstag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell