POL-BOR: Gronau - Bei Unfallflucht Ford beschädigt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße und Enscheder Straße; Tatzeit: 24.02.2023, 01.10 Uhr und 23.02.2023, 23.10 Uhr; Für zwei Männer endete die Autofahrt unfreiwillig in Gronau. Ohne eingeschaltetes Licht am Wagen unterwegs war am Freitag gegen 01.10 Uhr ein 39 Jahre alter Autofahrer, als Polizisten auf ihn an der Ochtruper Straße aufmerksam wurden. Alkoholgeruch in der Atemluft sowie die lallende Sprache ...

mehr