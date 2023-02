POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zur Festnahme nach Werkzeugdiebstahl

Velen (ots) - Tatort: Velen, Schwester-Clematia-Straße; Tatzeit: zwischen 21.02.2023, 19.30 Uhr, und 22.02.2023, 17.50 Uhr; In ein Wohnhaus einbrechen wollten Unbekannte in Velen. Die Täter machten sich vergeblich an einem Fenster zu schaffen, um in das Gebäude an der Schwester-Clematia-Straße zu gelangen. Zu der Tat kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. ...

